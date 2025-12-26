Reconocen a Eric y Abel

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche y asesor Agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero y el director de Ganadería, Abel Madera, fueron reconocidos por el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (Colvet) por el apoyo que dan, así como los avances y logros alcanzados por el gremio veterinario, destacando su apoyo a iniciativas orientadas al fortalecimiento laboral y profesional del sector. Durante el acto, se les entregó placas de reconocimiento a ambos funcionarios. El presidente del Colvet, Huáscar Ariza, expresó satisfacción y agradecimiento por los logros alcanzados, gracias al acompañamiento de ambos funcionarios, resaltando de manera especial el aumento salarial a los médicos veterinarios, una reivindicación histórica tras años de gestión y espera.

El plátano

Si las autoridades se descuidan, podríamos quedarnos sin plátano, por amenaza de plagas como el Fusarium Raza 4 Tropical de las musáceas (plátano, guineo y otras), que está al asecho para castigarnos. Las autoridades de Sanidad Vegetal deben estar alerta para evitar que esa enfermedad llegue a nuestro territorio, para no nos deje sin plátano, guineo y rulo, entre otros cultivos. Es bueno recordar que los dos primeros son esenciales para la seguridad alimentaria.