RD importa el 75 % carne de cerdo que se consume

La República Dominicana está importando el 75 % de la carne de cerdo que se consume, como consecuencia de la reducción de la producción nacional por los ataques de la Peste Porcina Africana (PPA).

Así lo informó ayer a este diario el director de Ganadería, Abel Madera, quien recordó que el país casi siempre ha importado carne de cerdo, principalmente de Estados Unidos, y otros países. Dijo, sin embargo, que este año se sorprendió porque hubo un incremento de un 10% en la matanza de cerdos en los mataderos, con relación al 2024.

Precisó que en el país se consumen unos 40 mil cerdos comerciales de 105 a 110 kilos de producción nacional cada año. Agregó que los cerdos para asar son de 30 a 45 kilos, los cuales generalmente se preparan para fin de año. Además, en las granjas hay precios estables para el kilo de cerdo que ahora ronda los RD$150.

Reiteró que la PPA ha atacado de manera virulenta la producción de cerdo, hasta el punto de que en algunas zonas ha habido que hacer una eliminación total de esos animales, los cuales se matan y se entierran para evitar nuevas contaminaciones.

Explicó que esa situación ha ocurrido, principalmente en pequeñas y medianas granjas, y en la crianza de traspatio, en donde es difícil el control de la enfermedad, porque prácticamente no se pueden aplicar los controles sanitarios para evitar la propagación.

Madera informó, además, que en el país hay unos 3,500 porcicultores, que incluyen los tecnificados, semitecnificados y de traspatios que son la mayoría y que si se ajustara a los protocolos establecidos no sería afectada por la enfermedad. En otro orden, la Dirección General de Ganadería pagó RD$40 millones a porcicultores afectados por la Peste Porcina Africana (PPA), como parte de las acciones del Gobierno dominicano para mitigar el impacto económico de esta enfermedad en el subsector porcino nacional.

En esta última fase del programa de compensación fueron beneficiados 70 productores de distintas zonas del país. La entrega es parte del plan integral de apoyo a los porcicultores que, en cumplimiento de los protocolos sanitarios, sacrificaron sus animales para evitar la propagación de la enfermedad y preservar el estatus sanitario nacional. Con esta última entrega, Ganadería concluye el año reafirmando su compromiso con la sanidad animal, el apoyo a los productores nacionales y la seguridad alimentaria.