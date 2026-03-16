Reducir tiempos de traslado: Se inicia construcción del Boulevard Turístico en La Altagracia

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Empresarios Turísticos de la provincia La Altagracia y autoridades municipales inician el Boulevard Turístico La Otra Banda en conexión con la Autovía del Coral, una obra vial de cuatro carriles llamada a convertirse en un eje clave para la movilidad en la provincia La Altagracia.

La nueva vía conectará directamente la Autovía del Coral con la Circunvalación de Verón–Punta Cana y la carretera La Otra Banda Veron, lo que permitiría reducir de forma significativa los tiempos de traslado entre comunidades y zonas turísticas que diariamente movilizan a miles de residentes y visitantes.

El proyecto es impulsado por ADITOP y el Ayuntamiento de La Otra Banda, con la colaboración de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA).

La iniciativa representa una inversión de alto impacto destinada a fortalecer la logística regional, mejorar el acceso a polos turísticos y elevar la calidad de vida en toda La zona turística de La Otra Banda y todo Verón–Punta Cana y sus comunidades cercanas.