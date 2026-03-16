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Impacto

Reducir tiempos de traslado: Se inicia construcción del Boulevard Turístico en La Altagracia

Vía generará menos congestión, más conexión y un impulso directo al motor turístico de la zona turística

Empresarios inician construcción Boulevard Turístico La Otra Banda en conexión con Autovía del Coral

Empresarios inician construcción Boulevard Turístico La Otra Banda en conexión con Autovía del Coral

Publicado por
Juan María Ram­írez

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Empresarios Turísticos de la provincia La Altagracia y autoridades municipales inician el Boulevard Turístico La Otra Banda en conexión con la Autovía del Coral, una obra vial de cuatro carriles llamada a convertirse en un eje clave para la movilidad en la provincia La Altagracia.

La nueva vía conectará directamente la Autovía del Coral con la Circunvalación de Verón–Punta Cana y la carretera La Otra Banda Veron, lo que permitiría reducir de forma significativa los tiempos de traslado entre comunidades y zonas turísticas que diariamente movilizan a miles de residentes y visitantes.

El proyecto es impulsado por ADITOP y el Ayuntamiento de La Otra Banda, con la colaboración de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA).

La iniciativa representa una inversión de alto impacto destinada a fortalecer la logística regional, mejorar el acceso a polos turísticos y elevar la calidad de vida en toda La zona turística de La Otra Banda y todo Verón–Punta Cana y sus comunidades cercanas.

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Juan María Ram­írez

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