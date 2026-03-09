Más de 20 mil plantas adornan autopistas del Coral y Las Américas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Punta Cana.- En un operativo conjunto, la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC) y RD-Vial sembraron más de 20 mil plantas ornamentales de distintas especies en las Autopistas del Coral, en Punta Cana, Las Américas y la Seis de Noviembre.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos mancomunados que realizan ambas entidades para llevar esplendor y color a las avenidas y carreteras del país. Los operativos de siembra marcan el inicio de un amplio proyecto conjunto que busca llenar de verdor todo el trayecto que abarca desde el Boulevard Turístico de Punta Cana hasta Cabeza de Toro y otras importantes vías del país, y que incluye la colocación de 137 mil plantas en total.

El operativo de siembra en la Autovía del Coral fue supervisado por el Dr. Rodolfo Valera Grullón, director general de DIGECAC, junto a la arquitecta Eva Tavarez, de RD-Vial, quienes constataron el avance del proyecto que contribuye al cuidado del medio ambiente y al embellecimiento vial.

Entre las especies trasplantadas figuran Lirios, Iris Albica, Zapaticos, Ave del Paraíso, Pajón, Rosa del Perú, Guáyiga y Cayenas o Sangre de Cristo, todas resistentes al sol, debido a las características de esa zona, ubicada al Este de República Dominicana.

Además de las plantas, en las autopistas del Coral, en la avenida Ecológica y en la Seis de Noviembre se han colocado cinco mil metros cúbicos de tierra negra y otros 27 mil metros cuadrados de grama Bermuda, aportando con estos elementos vida a esos espacios para la conservación de las plantas.

Los trabajos en la Autopista Las Américas abarcan desde el peaje, hasta el último distribuidor de Boca Chica, mientras que en la Seis de Noviembre la jornada va van desde el kilómetro 5, a la salida de San Cristóbal, hasta la entrada de la circunvalación de Baní, de acuerdo a datos ofrecidos por el encargado de operaciones de la Digecac, Alejandro Pérez.

Pérez destacó que la primera fase del proyecto incluye la siembra de más de 48 mil plantas ornamentales que aportarán colorido y verdor a esas vías, además de ser un factor importante en la protección del medio ambiente.