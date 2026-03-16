Luto en el periodismo dominicano por muerte de Joaquín Caraballo Martínez

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La clase periodística en República Dominicana ha expresado su pesar por el fallecimiento del periodista Joaquín Caraballo Martínez, ocurrido la noche del domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el Distrito Nacional.

Entre quienes se han pronunciado figura el Grupo SIN, medio en el que Caraballo Martínez se desempeñaba actualmente como director de la página web y de las redes sociales.

“Su inesperada partida nos consterna y enluta como equipo y como familia. Más allá de su destacada labor profesional, recordaremos siempre su calidad humana, su entrega, su espíritu solidario y la pasión con la que asumía cada reto”, manifestó SIN a través de un comunicado.

Asimismo, señaló que el trabajo del fenecido deja una huella significativa en la organización y en el corazón de quienes compartieron con él en el día a día.

“Hoy despedimos a un gran profesional, pero sobre todo a un ser humano valioso, cuya ausencia deja un vacío difícil de expresar con palabras”, agregó.

De su lado, el periodista Víctor Bautista expresó que, con su partida, Joaquín Caraballo Martínez deja de luto a todos sus amigos y seres queridos.

“Un lunes triste. Nos deja Joaquín Caraballo, un colega muy apreciado y respetado. Paz a su alma y gratitud permanente por su trato profesional y personal. En @MediaticosRD estamos de luto”, escribió Bautista en X.

Entretanto, el comunicador Gustavo Olivo agregó: “Murió anoche en un accidente de tránsito en la avenida Luperón de la capital dominicana el periodista Joaquín Caraballo. Trabajaba para el grupo SIN y por mucho tiempo trabajó en el periódico Diario Libre. ¡TRISTE!”.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.