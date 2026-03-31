Repatrían 60 migrantes de RD y Haití desde Puerto Rico

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San Juan. EFE.

La Guardia Costera estadounidense informó ayer de que repatrió a República Dominicana a 60 migrantes dominicanos y haitianos, tras interceptar el viernes una embarcación cerca de isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico.

“La rápida respuesta, la comunicación eficaz y la coordinación fluida entre el buque Thetis de la Guardia Costera, el personal del sector San Juan y nuestros socios de la CBP permitieron llevar a cabo una interceptación exitosa y salvar sesenta vidas”, declaró el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.

Los extranjeros repatriados fueron entregados a las autoridades de la Armada de República Dominicana, entre ellos 43 hombres y 11 mujeres que declararon tener nacionalidad haitiana, y otros cinco hombres y una mujer que afirmaron ser dominicanos.

La interceptación tuvo lugar el viernes por la tarde después de que la tripulación de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, durante una patrulla de rutina, detectara una embarcación improvisada a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico.

Tras el avistamiento, los oficiales de guardia del sector San Juan desviaron el buque de la Guardia Costera Thetis y lanzaron un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen para responder a la situación.