República Dominicana sigue con frío inusual y calles llenas de abrigos

Los remanentes de un sistema frontal, acompañados de viento moderado del norte, continúan generando lluvias débiles a moderadas en distintas zonas del país, según informaron las autoridades meteorológicas. La situación mantiene vigente una alerta para la provincia de Puerto Plata, donde se esperan precipitaciones y condiciones adversas en la costa atlántica.

El fenómeno ha traído consigo temperaturas bastante agradables, pero también más frías de lo habitual, especialmente en Santo Domingo y otras zonas urbanas. Desde tempranas horas de este lunes, muchos dominicanos se han visto obligados a salir abrigados, con chaquetas y suéteres, debido a la sensación térmica que ha sorprendido en pleno inicio de semana.

En la costa atlántica, el oleaje peligroso y los vientos fuertes representan un riesgo para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas, por lo que se recomienda a los navegantes y operadores turísticos mantenerse atentos a los boletines oficiales.