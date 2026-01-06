República Dominicana celebra el Día del Poder Judicial este 7 de enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Justicia dominicana conmemorará este miércoles 7 de enero el Día del Poder Judicial, conforme a lo establecido en el párrafo del artículo 40 de la Ley número 327-98 sobre Carrera judicial.

Los actos conmemorativos inician a las 8:30 de la mañana con una Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en la que el presidente de esa alta corte, Henry Molina, en presencia del presidente Luis Abinader, pronunciará un discurso para dar a conocer a la nación los logros del sistema de justicia dominicano a lo largo de casi 7 años de gestión, así como los retos en el porvenir.

Henry Molina estará acompañado por los jueces y juezas del Pleno del alto tribunal, consejeros del Poder Judicial, magistrados, magistradas, representantes del Ministerio Público, funcionarios judiciales, dignatarios religiosos, legisladores, diplomáticos, miembros de los cuerpos castrenses e invitados de la comunidad jurídica y la sociedad civil.

Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, tendrá lugar la celebración de una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América.

La jornada concluirá a las 11:30 de la mañana con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a los padres fundadores de la nación dominicana, en el Parque Independencia de esta capital.

La audiencia solemne será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial y las redes sociales institucional para facilitar el seguimiento de los actos por parte de la ciudadanía.

Los actos conmemorativos tendrán lugar de manera simultánea en los 11 departamentos judiciales del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Montecristi, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona.