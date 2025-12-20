Consejo Nacional de la Magistratura elige nuevos jueces

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la selección de Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez como los nuevos jueces que ocuparán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, quienes serán juramentados el lunes.

El CNM también escogió a Nancy Salcedo Fernández como segunda sustituta del presidente de la SCJ.

El anuncio fue hecho por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, tras la reunión del CNM, que encabezó el presidente Luis Abinader, como presidente de ese organismo y que inició pasada las 5:00 de la tarde y se prolongó alrededor de una hora.

De los nuevos jueces seleccionados tres pertenecen a la carrera judicial, ocupando funciones como la de jueces de cortes de apelación y dos restantes completan la cuota de abogados en ejercicio, según “los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República”.

Los magistrados Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían hasta este momento de su escogencia como jueces de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En tanto que Manuel Hernández Victoria ocupaba la función de juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional hasta el momento de ser seleccionado por el CNM.

Mientras que los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de amplia experiencia y conocimiento.

Vásquez Castro es la primera especialista en las áreas del derecho económico y tributario y el también periodista Namphy Rodríguez lo es en derecho público.

“Fue tomada en cuenta la participación equilibrada de mujeres y hombres en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, de conformidad con el artículo 39, numeral 5, de la Constitución de la República”, indica.

La magistrada Salcedo Fernández, seleccionada como segunda sustituta del presidente de la SCJ, es actualmente jueza de esa alta corte y su escogencia responde al artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

Juramentación

La juramentación fue convocada para el próximo lunes 22 de este mes a las 9:00 de la mañana en el salón de Embajadores del Palacio Nacional.

La reunión de ayer fue convocada por el presidente Luis Abinader, luego de concluir la ronda de vistas públicas.

Estuvieron los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que son los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, la jueza de la SCJ, Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Con la selección de esos cinco jueces concluye el proceso que inició el 6 de octubre de este año con el objetivo escoger a los interesados en formar parte de la SCJ y el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el inicio de la convocatoria para la presentar candidaturas.