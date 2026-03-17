República Dominicana ante difícil escenario por la guerra en Irán

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

República Dominicana podría enfrentar, a partir de ahora, el desafío económico más preocupante de los últimos años, debido a que proyectó en el Presupuesto de 2026 la compra del barril de petróleo a 47.80 dólares y el barril del crudo ayer se habría incrementado a más de 93.50 dólares, a consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos a Irán, en en la guerra de Medio Oriente.

El experto en temas internaciones Iván Gatón y el politólogo Luis González, coinciden en advertir que República Dominicana tendría un escenario económico difícil por el alza del petróleo, lo que supondrían un combustible más caro, una factura de la energía eléctrica más elevada y un efecto en cascada en todos los productos.

Iván Gatón

Gatón lamenta que la administración del presidente estadounidense Donald Trump no le hizo caso a las observaciones de que los iraníes cerrarían el Estrecho del Ormuz y todo el Golfo Pérsico, y afirma que el alza del crudo en el mercado internacional va a tener una repercusión importante en la economía de los todos los países.

Anticipa una presión para incrementar los precios de los combustibles, los fertilizantes para producir alimentos, en la logística para las medicinas, los sulfuros en la industria del niquel. “Esto es un efecto cascada, mientras más tiempo pase la guerra, esto va a ser de un efecto muy negativo para las economías del mundo”.

Puso el ejemplo de que esta semana, muchos de los gobiernos de la región calcularon el precio de la región a no más de 50 dólares. “Nadie pensó que el petróleo iba a subir así”.

Indicó que el petróleo subió y a ahora, a Rusia se le dice que le van a quitar sanciones para que le venda el crudo a Europa, pero está la guerra de con Ucrania. “Entonces, no calcularon bien”.

Gatón expresa que estamos ante la primera civilización global, con interdependencia y lo que está sucediendo en Medio Oriente afectará al mundo. Eso tiene un efecto en cascada en todos los componentes económicos.

Hace 19 años, Iván Gatón había planteado en un artículo para el periódico Hoy, lo que están pasando en la zona de la Franja de Gaza, en Medio Oriente.

Luis González

Sobre las consecuencias, el experto en relaciones internacionales y profesor universitario indicó que al producirse el conflicto en el Golfo Pérsico, tiene el problema de que es la zona donde sale el 25 % de los combustibles fósiles: petróleo, gas natural y el 30% de los fertilizantes y Catar es uno de los mayores exportadores para la agricultura del planeta. “Todo el mundo va a salir perjudicado, y eso afecta la economía. La República Dominicana consume diario 150 mil barriles de petróleo diarios, una cantidad significativa para un país no productor”, manifestó.

Sostuvo que por la guerra en que interviene Israel, el precio del petróleo ha aumentado y el gas natural no está saliendo de los países productores: Catar, Baren, Emiratos Arabes Unidos, Irak e Irán, de éste último, iba a China el 80 % de su producción. Agregó a China entraba de Irán el 16 % del crudo que importa.

Resaltó que Japón es una de las economías más afectada con esta guerra, puesto que el 90% del petróleo que importa le llega de la zona en conflicto, mientras que a Filipinas le entraba el 95 % del crudo de esta zona. “O sea, los amigos de Trump, Japón y Filipinas, son afectados con esta guerra, y el mundo entero”.

Reiteró que desde ya, la República Dominicana tiene que pagar el petróleo más caro, del que depende el 75 % de la energía eléctrica.