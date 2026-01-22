República Dominicana es marca país de oportunidades

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

“En esencia, más que un destino turístico, la República Dominicana es una marca país de oportunidades y de confianza”, aseguró ayer presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, quien resaltó que cree firmemente en el potencial del país y en su capacidad de seguir avanzando por una senda de crecimiento sostenido.

Al pronunciar el discurso central en la tradicional cena que el Banco Popular Dominicano ofrece durante Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, España, Paniagua aprovechó el encuentro para expresar su gratitud y reafirmar el compromiso con sus clientes y aliados por la confianza que han depositado en el país y en la institución que preside.

“Agradecemos profundamente su lealtad. y su preferencia. Gracias por permitirnos ser su banco, por abrirnos las puertas de sus empresas, de sus proyectos, de sus sueños y por acompañarnos en este camino de crecimiento mutuo. Para nosotros servirles es un gran privilegio y motivo de muchísimo orgullo”, afirmó Paniagua en el encuentro realizado en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid.

Tras afirmar que en los últimos años han avanzado con paso firme en su estrategia de innovación, consolidando una banca moderna, ágil y cercana con el propósito de potenciar su gestión empresarial, Paniagua aseguró que el Popular también seguirá siendo un agente catalizador del desarrollo del país.

Convencido de que el sector turístico es un gran motor del desarrollo nacional, generando oportunidades y elevando la calidad de vida de miles de familias dominicanas, Paniagua reconoció la visión del presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, por su visión de futuro, por su capacidad de gestión, por su energía incansable y por su firme compromiso con el desarrollo del sector.

“Es digno destacar su trabajo constante, transparente y estratégico. Gracias a esa visión con ejecución efectiva, el país ha alcanzado unos niveles históricos de visitantes de inversión y de confianza internacional”, aseguró.

De su lado el ministro David Collado reiteró que la República Dominicana es un país pequeño, pero con un corazón gigante, con determinación y deseos de salir siempre hacia adelante. Por ello, ha podido construir una historia de éxito con el sudor de la frente de todos los dominicanos.

En ese sentido, aseguró que los logros en materia de turismo son de todo un país que decidió salir adelante y vencer los retos que llegaron con la pandemia. Cinco años después, al tiempo de repasar unas cifras que ha dado en muchas otras ocasiones, Collado afirmó que ahora es el momento colocar la marca República Dominicana en el lugar número uno en toda la región como un turismo sostenible e inclusivo que sea amigable con el medioambiente.

Comprometiéndose a resolver el tema APA (Acuerdo de Precios Anticipados) y a darle continuidad a Confotur, Collado pidió a los inversionistas que sean más responsable en sus inversiones, en los temas de seguridad y sostenibilidad “para que juntos podamos seguir avanzando en la República Dominicana”.