República Dominicana realiza ejercicio ante emergencias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) realizaron el ejercicio regional Chemex Grulac 2026, considerado el primero de gran magnitud en América Latina y el Caribe enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias químicas.

Una comunicación señala que el entrenamiento fue desarrollado del 27 de abril hasta hoy y que participaron delegaciones de 23 países.

Según el texto, el ejercicio reunió 90 participantes, entre ellos 18 expertos locales e instructores de República Dominicana y España, orientado al entrenamiento conjunto y al intercambio de buenas prácticas entre autoridades civiles y militares responsables de la gestión de riesgos químicos en la región.

Agrega que como parte de la capacitación, los participantes recibieron entrenamiento especializado en identificación de agentes químicos, técnicas de detección y muestreo, procedimientos de descontaminación, manejo de equipos de protección personal y coordinación de incidentes en entornos CBRN, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los países involucrados.

Defensa destacó que ese ejercicio en territorio dominicano reafirma el compromiso del país con la Convención sobre las Armas Químicas y lo consolida como un actor regional en materia de seguridad.