¿Cuándo República Dominicana se va a resfrescar?

¿Cuándo volverán a descender las temperaturas en República Dominicana? Solo en las noches y madrugadas se ha mantenido la frescura debido al avance de la temporada frontal, pero en el día el ambiente se ha tornado caluroso.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

“El martes próximo llegará el sistema frontal número 28 junto a una masa de aire polar para descender las temperaturas en todo el país, principalmente en el período nocturno”, dijo.

Pero también advirtió que durante el día se refrescará el panorama meteorológico.

Actualmente estamos viviendo el cuarto día consecutivo bajo la influencia de una anomalía térmica en la región del Caribe: esto ha provocado un incremento de la sensación cálida en gran parte de República Dominicana, generando un ambiente caluroso durante el período diurno.

“Un febrero inusualmente cálido se está viviendo en el país debido a los vientos húmedos procedentes desde el Atlántico y aire caliente que llega desde el Mar Caribe, entre las 9 AM y las 5 PM.”, aseguró.

Resaltó que lo más llamativo de la situación meteorológica, es que febrero ha sido el mes de temperaturas más frías en RD durante las últimas décadas.

Sin embargo, destacó que, por los efectos del cambio climático, estamos experimentando un aumento de las temperaturas no solo en el Caribe, sino también en Estados Unidos y zonas de Europa.

“Este ambiente caluroso permanecerá hasta el próximo lunes durante el mediodía y en las tardes por la influencia de un sistema de alta presión que se mueve en aguas del Atlántico”, pronosticó.

“Algunos chubascos dispersos podrían desarrollarse en varias provincias del territorio dominicano por la humedad marina en los próximos días: pero será el lunes en la tarde que se acerque una vaguada con un aumento de las lluvias en gran parte del país”, concluyó.