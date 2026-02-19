Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un despliegue de ternura y compromiso social, la Fundación Althus celebró con éxito su tradicional encuentro "Ángeles de Amor", una iniciativa dedicada a conmemorar el Día de San Valentín junto a los niños y niñas que forman parte de su gran familia.

El evento, que transformó el entorno en un escenario de sonrisas y esperanza, reafirma la misión de la fundación de brindar dignidad e ilusión a los más pequeños. Durante la jornada, los niños disfrutaron de actividades recreativas, dinámicas educativas y momentos de sano esparcimiento, recordándonos que el amor más puro es aquel que se entrega sin esperar nada a cambio.

"En Althus, creemos que el amor es el motor que transforma realidades. 'Ángeles de Amor' no es solo una celebración de un día, es el reflejo del milagro diario de unir voluntades para que ningún niño pierda su capacidad de soñar", expresaron directivos de la institución.

Fundación Althus Celebra el Poder de la Solidaridad con su actividad "Ángeles de Amor" por San Valentín

La Fundación Althus aprovechó la ocasión para extender un profundo agradecimiento a los aliados estratégicos, voluntarios y medios de comunicación que, como los periódicos Hoy, El Nacional y La Voz Sin Censura, se convierten en portavoces de estas historias de solidaridad.

Esta actividad subraya que, cuando los corazones se unen por una causa justa, el amor se convierte en acción. La Familia Althuariana continúa su labor incansable, demostrando que los ángeles sí existen y caminan entre nosotros, dejando huellas de luz en cada vida que tocan.