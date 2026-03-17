República Dominicana traza ruta hacia la economía espacial con proyecto en Pedernales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El proyecto tendrá una inversión estimada de más de 600 millones de dólares

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de la Presidencia, encabezó este martes en el Palacio Nacional la presentación oficial del proyecto para el desarrollo del primer puerto espacial comercial del país, por parte de la empresa aeroespacial Launch On Demand (LOD) Holdings.

La iniciativa, que tendrá como ubicación propuesta el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, marca un paso decisivo en la inserción del país en la economía espacial global, un sector en rápida expansión impulsado por la creciente demanda de servicios de lanzamiento de satélites y operaciones orbitales.

LOD Holdings, con sede en Florida, es una firma especializada en licencias de lanzamiento, apoyo regulatorio y ejecución de infraestructura espacial. La empresa cuenta con un equipo de liderazgo con experiencia en operaciones en Centro Espacial Kennedy, así como en compañías líderes del sector como SpaceX y Blue Origin.

“El futuro del espacio dependerá de quién se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio sí es posible”, destacó el director ejecutivo de LOD, Burton Catledge, durante su presentación.

El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.

Desde su fase inicial, el diseño se ha desarrollado bajo criterios de sostenibilidad. La selección del emplazamiento responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables, mientras que el diseño incorpora tecnología de punta para cumplir estrictamente con las evaluaciones ambientales y normativas nacionales e internacionales aplicables.

En el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.

El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.

En este contexto, LOD Holdings ha iniciado conversaciones con empresas globales en áreas clave como logística, suministro de gases industriales y servicios de lanzamiento.

La iniciativa se enmarca en la visión del presidente Luis Abinader de diversificar la economía, fortalecer la soberanía tecnológica y posicionar al país como un actor relevante en sectores de alto valor agregado. Más allá del impacto económico, el proyecto abre oportunidades para el desarrollo de capital humano en áreas como ingeniería aeroespacial, logística avanzada e infraestructura tecnológica, consolidando a la República Dominicana como un nuevo referente regional en innovación.

Con este anuncio, el país da un paso firme hacia su integración en la red global de acceso comercial al espacio, aprovechando su ubicación estratégica en el Caribe para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad internacional.