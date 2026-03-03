¿Dónde queda Oviedo, Pedernales? Guía completa para llegar donde funcionará el primer puerto espacial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader anunció en su rendición de cuentas que el municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, será sede del primer puerto de lanzamiento espacial del país, un proyecto impulsado por la empresa estadounidense LOD Holdings.

Según el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, la compañía ha realizado estudios durante varios años y determinó que el área al lado del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo es ideal para establecer el puerto espacial.

Pedernales forma parte de la Región Suroeste del país y está ubicada en la zona fronteriza. Con una superficie de 1,917.86 km², cuenta con dos municipios: Pedernales, la cabecera, y Oviedo. Según datos del 2010, su población era de 31,587 habitantes, con una densidad poblacional de 16 habitantes por km².

La provincia destaca por su riqueza natural y cuenta con cuatro áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: en la categoría de Área de Protección Estricta, los Arrecifes del Suroeste; en Parques Nacionales, la Sierra de Neiba y Jaragua; y en Paisajes Protegidos, el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas, representando aproximadamente un 68% de su superficie total.

La Hoja de Oviedo, donde se instalará el puerto espacial, se encuentra en la extremidad sur de la Península de Bahoruco, a unos 175 km al oeste-suroeste de Santo Domingo en línea recta, dentro de un entorno natural protegido que combina montañas, costas y ecosistemas únicos, lo que refuerza la importancia estratégica y ambiental del proyecto.