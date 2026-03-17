Eduardo Sanz Lovatón se reúne con comerciantes en la frontera para impulsar el comercio

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El Ministro de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, “Yayo”, se reunió con comerciantes de la zona fronteriza de Dajabón para impulsar el comercio y promover la ampliación del Mercado Fronterizo.

Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del mercado fronterizo, el ministro Eduardo Sanz Lovatón dijo que trabajan para ver cómo gobierno pueden asistir en que haya más comercio.

“Nos llevamos ideas muy interesantes que estamos trabajando ya con los comerciantes de Dajabón y vamos a seguir viniendo y vamos a seguir trabajando aquí”, dijo el ministro.

Sanz Lovatón dijo que el gobierno dominicano entiende la labor esencial de los comerciantes y más de los pequeños vendedores y enfatizó que es un abanderado de las Mypimes por lo que llamó a la calma y tranquilidad a los negociantes que trataban dignamente.

“Estamos colaborando de cerca con las autoridades de locales de Dajabón, con los comerciantes para impulsar el comercio”, dijo Yayo.

El empresario Héctor Kildere Taveras dijo apoya todo lo que venga a construir con el desarrollo y mejoramiento del sector comercio de Dajabón.

Ante la construcción de un puerto seco que se construirá en la zona fronteriza y que generó la preocupación de comerciantes, el empresario Kildere Taveras favoreció la visita del Ministro Sanz Lovatón considerándola como a tiempo y atinada tras informar que el proyecto no afectará el comercio local.

Durante el recorrido el Ministro de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana Eduardo Sanz Lovatón, estuvo acompañado del diputado Tony Bengoa, el alcalde Santiago Riveron, la gobernadora Severina Gil, el sacerdote José Luis Núñez Mármol “Padre Chepe”, el empresario Héctor Kildere Taveras, entre otras personalidades.