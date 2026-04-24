Retraso calle Del Sol: incapacidad financiera

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El doctor Reynaldo Peguero, un experto en proyectos estructurales de desarrollo exitosos en Santiago y quien estuvo al frente del equipo técnico para elaborar los términos de referencia de la intervención de la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago, afirmó que el retraso de los trabajos de esta obra obedece a la incapacidad financiera de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Por tal motivo, aseguró, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) asumió la ejecución definitiva de la obra.

En su momento, sin embargo, Desarrollo Provincial atribuyó la lentitud de los trabajos a las lluvias registradas durante el periodo de intervención, lo que ha implicado ajustes operativos orientados a preservar la calidad de la obra.

Asimismo, el también CEO de Strategius dijo que es de rigor que cuando se hagan licitaciones para este tipo de obras de gran envergadura se tome en cuenta la participación de empresas con capacidad financiera ejecutiva para sostener las obras.

Indicó que los trabajos llevan dos años de retraso tras ser aprobados en el primer Consejo de Gobierno del presidente Luis Abinader en Santiago (el 12 de septiembre de 2020), con las instituciones de Compromiso Santiago y la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), a la que exhortó dirimir los problemas a lo interno y no con denuncias a través de los medios.

Los trabajos de intervención integral en la calle Del Sol forman parte de un proyecto orientado a modernizar y reorganizar esta importante vía urbana y el centro histórico en su conjunto. La obra incluye el soterrado y la reorganización de servicios eléctricos, sanitarios y de agua potable, así como la adecuación del entorno, en una intervención técnica que busca optimizar la funcionalidad, seguridad y orden del espacio.

“La intervención de la calle Del Sol contempla 820 metros lineales comenzando en la calle Sabana Larga y termina en la avenida Antonio Guzmán, es un gran espacio si se toma en cuenta que el Centro Histórico tiene 1.1 kilómetro cuadrado”, explicó Peguero.

Recordó que la obra es una visión del presidente Abinader de articularse en coherencia con el Plan de Desarrollo Estratégico de Santiago, con el objetivo de rescatar y remozar el Centro Histórico y la calle más emblemática patrimonial y económicamente como es la calle Del Sol.

Peguero informó que en esta arteria comercial y su entorno circulan aproximadamente RD$25 mil millones anualmente y hay más de 10 mil empleos formales e informales, impacto que se puede comparar al que tiene cualquier vía comercial de Santo Domingo o Nueva York.

Alcance de la obra

Peguero afirmó que la intervención de la calle Del Son contempla también elevar cinco metros el tamaño de las aceras, provocando que sea más caminable y además, reducir a un solo carril esta importante vía con dirección de oeste a este. Igualmente, arborizar la zona para lograr sombra y una temperatura más agradable.

Señaló que el proyecto de rescate y remozamiento además busca proteger a todos los empleados de esta arteria comercial, generar atractivos turísticos, convirtiendo a la calle Del Sol en una economía naranja, con industrias creativa y culturales, restaurantes, bares, música en la vía, entre otros.