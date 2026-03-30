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Los trabajos para el retiro del viejo puente peatonal ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte provocaron la mañana de este lunes un extenso congestionamiento vehicular en dirección desde la región del Cibao hacia el Distrito Nacional.

Y es que, pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía previsto concluir las labores a las 5:00 de la madrugada, pasadas las 6:00 a. m. aún continuaban, generando largas filas que se extendían por varios kilómetros y causando molestias entre los ciudadanos que se dirigían a sus lugares de trabajo y otras actividades cotidianas.

Retraso en retiro de puente en la autopista Duarte provoca largo tapón

El desmonte inició a las 7:00 de la noche del domingo para dar paso a una nueva estructura, que desde ayer quedó habilitada para los miles de transeúntes que circulan por esa vía.

La operación implicó el cierre de los carriles expresos y de las vías marginales en ambos sentidos, por lo que los vehículos debieron desplazarse por desvíos o rutas alternas, como la Circunvalación de Santo Domingo, la Prolongación 27 de Febrero y la avenida Paseo de los Beisbolistas.

Pasadas las 7:00 p. m., se observaban equipos pesados, así como una amplia presencia de técnicos, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policía Nacional, quienes supervisaban las labores y regulaban el tránsito, mientras ciudadanos utilizaban el nuevo puente peatonal con normalidad y evidente asombro.