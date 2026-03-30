Paola Cabrera se integra a La Plaza Radio Show con análisis estratégico y enfoque en economía responsable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La periodista Paola Cabrera se integró este lunes al programa La Plaza Radio Show, que se transmite por Clave 95.9 FM y plataformas digitales, desde donde dejó clara su línea editorial: análisis estratégico, sustentado en datos y con impacto directo en la vida de la gente.

“En economía, las soluciones fáciles suelen ser las menos responsables”, afirmó Cabrera durante su primera intervención, marcando el tono de su participación en el espacio radial.

La comentarista expresó que asume este nuevo reto con compromiso y apertura al aprendizaje colectivo, destacando el valor del equipo que integra el programa. “Vengo a aportar desde el análisis estratégico, pero también a aprender de cada una de mis compañeras, mujeres de valía que enriquecen el debate”, sostuvo.

Su entrada al programa se produce en un contexto marcado por la discusión sobre el comportamiento de los combustibles y el impacto de la coyuntura internacional en economías dependientes de la importación de petróleo, como la dominicana.

En ese sentido, Cabrera insistió en la necesidad de analizar la realidad económica sin perder de vista el contexto global. Señaló que los conflictos en Medio Oriente han generado incertidumbre en los mercados energéticos, afectando directamente los precios y, en consecuencia, el costo de vida de la población.

“Reconocer el impacto de una crisis internacional no es una excusa, es un dato de realidad que incide directamente en el bolsillo de la gente”, puntualizó.

Durante su intervención, también cuestionó lo que definió como narrativas populistas desde sectores de oposición, al considerar que muchas de las críticas omiten el contexto internacional y no explican la sostenibilidad de las soluciones propuestas.

“Decir que se puede hacer más, sin explicar cómo, puede sonar bien, pero no es responsable”, expresó, al tiempo que recordó que, históricamente, en escenarios de crisis, las respuestas han incluido subsidios, ajustes graduales e incluso reformas fiscales que han trasladado el peso económico a la ciudadanía.

Cabrera citó como ejemplo el contexto del año 2012, durante la gestión de Leonel Fernández, cuando el país enfrentó un déficit fiscal cercano al 8 % del PIB, lo que derivó en medidas de ajuste. Asimismo, señaló que durante los gobiernos de Danilo Medina (2012–2020), las respuestas ante crisis económicas también incluyeron subsidios y mecanismos de contención gradual.

En contraste, valoró que en la actualidad se estén aplicando medidas orientadas a mitigar el impacto sin trasladarlo de forma abrupta a la población, como el subsidio a los combustibles por más de 1,600 millones de pesos anunciado recientemente, junto a otras acciones complementarias.

Entre estas mencionó el control de precios, subsidios a fertilizantes, fortalecimiento de programas sociales, monitoreo constante del mercado y la apuesta por la inversión como motor de crecimiento, citando como ejemplo la reciente inauguración de la termoeléctrica de Manzanillo.

A nivel internacional, la comunicadora subrayó que ningún país ha estado exento del impacto del alza del petróleo. “Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas, Europa ha aplicado subsidios y reducciones de impuestos, y en América Latina los aumentos han sido inevitables. El problema no se elimina, se gestiona”, explicó.

Cabrera también enfatizó que el debate debe centrarse en la viabilidad de las soluciones y no en la intensidad de las críticas.

“Cuando hablamos de economía, hablamos de la calidad de vida de la gente. Las decisiones no se toman para sonar bien, sino para sostenerse en el tiempo”, concluyó.