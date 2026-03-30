¿Cuánto cuesta viajar en Semana Santa 2026? Comparación real de precios

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A pocos días de la Semana Santa, el movimiento de pasajeros hacia el interior del país se percibe más lento que en años anteriores.

En las estaciones de transporte interurbano, los encargados aseguran que la demanda todavía no despega y que la mayoría de los viajeros espera la misma Semana Mayor para salir.

Durante un recorrido hecho por el periódico Hoy por varias terminales de autobuses, se verificó el costo de los pasajes.

Alexis Reyes, parte equipo de APTRA del explicó que “hasta ahora está lento, muy por debajo de lo esperado. Vamos a esperar que llegue la próxima semana, la Semana Santa, a ver cómo fluye”.

Rubén LópezLency Alcántara

Según indicó, el pasaje económico se mantiene en RD$275, lo que representa una opción accesible para quienes se desplazan desde Santo Domingo hacia pueblos del sur o del Cibao.

“Depende de qué sitio se desplace, si es de aquí mismo a la capital o si viene de pueblo, varía, pero el pasaje de nosotros es 275”, puntualizó.

Paradas de guaguas Av DuarteLency Alcántara

En comparación con años anteriores, los precios no han registrado aumentos significativos, pese a la crisis internacional que ha encarecido combustibles y alimentos.

Pasajes públicos

Sin embargo, el flujo de pasajeros sí se muestra más bajo. “Está muy por debajo. También hay una crisis mundial que afecta a todo, pero vamos a esperar que todavía falta una semana”, agregó Reyes.

Mientras que en otra de las principales empresas de transporte interurbano, mantiene tarifas que oscilan entre RD$350 y RD$600, dependiendo del destino. Viajar a Santiago cuesta alrededor de RD$400, a Puerto Plata entre RD$500 y RD$550, y a Barahona cerca de RD$600. s, por su parte, ofrece pasajes desde RD$275 hasta RD$500, con servicios hacia el Cibao y el sur del país. Ambas compañías destacan por mantener precios relativamente estables pese al aumento del costo de vida, ofreciendo opciones para distintos presupuestos.

Pasajes hacia el interior mantienen precios en Semana Santa

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La situación refleja la cautela de las familias dominicanas, que en medio de la inflación y el alza de productos básicos, retrasan sus viajes hasta el último momento.