Riña deja varios menores lesionados en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

Dos niños fueron heridos este jueves mientras jugaban frente a su vivienda, tras un enfrentamiento a pedradas en el que se vieron involucradas varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el distrito municipal Santiago Oeste.

El incidente se registró en el sector Los Rieles, del Ingenio, en la calle Macario Sánchez, donde ciudadanos que habían pasado la noche consumiendo alcohol en un establecimiento, iniciaron una discusión que terminó en una riña, durante la cual comenzaron a lanzarse piedras.

En medio del desorden, las piedras alcanzaron a los menores de edad, quienes sufrieron heridas que requirieron atención médica inmediata. Ambos fueron trasladados al Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón para recibir las atenciones médicas correspondientes.