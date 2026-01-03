Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Violencia

Riña deja varios menores lesionados en Santiago

Familiares pidieron la intervención de las autoridades para que se investigue lo ocurrido y se someta a a los responsables.

Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón

Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

Dos niños fueron heridos este jueves mientras jugaban frente a su vivienda, tras un enfrentamiento a pedradas en el que se vieron involucradas varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el distrito municipal Santiago Oeste.

El incidente se registró en el sector Los Rieles, del Ingenio, en la calle Macario Sánchez, donde ciudadanos que habían pasado la noche consumiendo alcohol en un establecimiento, iniciaron una discusión que terminó en una riña, durante la cual comenzaron a lanzarse piedras.

En medio del desorden, las piedras alcanzaron a los menores de edad, quienes sufrieron heridas que requirieron atención médica inmediata. Ambos fueron trasladados al Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón para recibir las atenciones médicas correspondientes.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking