CAESCO anuncia experiencia educativa inmersiva para comunicadores en Madrid

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) anunció la apertura del programa CAESCO International Media Lab - Madrid 2026, una experiencia internacional e inmersiva dirigida a periodistas, creadores de contenido, comunicadores y líderes de opinión de la República Dominicana que buscan mantenerse a la vanguardia de la transformación global del ecosistema informativo.

Esta primera edición, que se desarrollará los días 19 y 20 de enero de 2026 en Madrid, ofrecerá a los participantes un acercamiento directo a medios de comunicación de referencia, universidades y centros de pensamiento en España, así como espacios de formación especializada en innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad mediática y narrativas digitales.

El presidente de CAESCO, Miguel Otañez, señaló que este programa integra tendencias globales, experiencias reales con medios y profesionales internacionales y herramientas aplicadas al ejercicio profesional contemporáneo.

“CAESCO International Media Lab propone una vivencia formativa intensa que combina visitas guiadas, masterclass con expertos internacionales y un laboratorio práctico de verificación, narrativas y análisis de audiencias, diseñado para continuar fortaleciendo las capacidades profesionales de los comunicadores frente a los desafíos actuales del entorno digital”, indicó Otáñez.

Los interesados en formar parte de este programa deben tener prevista su asistencia a Fitur 2026 y completar el formulario de inscripción que pueden encontrar en el perfil de Instagram de @caescord donde deberán adjuntar una carta de motivación junto con una copia de su cédula y pasaporte.