Delincuencia
Roban en periódico Camino
Desconocidos penetraron a las en las instalaciones del Periódico Camino, donde sustrajeron equipos periodísticos, generando preocupación en el personal y en la comunidad vinculada a este medio de comunicación.
Santiago.- Desconocidos penetraron a las en las instalaciones del Periódico Camino, donde sustrajeron equipos periodísticos, generando preocupación en el personal y en la comunidad vinculada a este medio de comunicación.
Una nota indica que entre los artículos robados se encuentran computadoras, discos duros y parte del cableado, herramientas fundamentales para la producción, almacenamiento y difusión de contenidos informativos, lo que representa un duro golpe para la operatividad del periódico. El padre Regino Alfonso Collado informó que parte del material sustraído contenía datos relevantes y archivos de valor periodístico, lo que agrava la situación.
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Ramón Mercedes