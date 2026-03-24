Roban en periódico Camino

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Santiago.- Desconocidos penetraron a las en las instalaciones del Periódico Camino, donde sustrajeron equipos periodísticos, generando preocupación en el personal y en la comunidad vinculada a este medio de comunicación.

Una nota indica que entre los artículos robados se encuentran computadoras, discos duros y parte del cableado, herramientas fundamentales para la producción, almacenamiento y difusión de contenidos informativos, lo que representa un duro golpe para la operatividad del periódico. El padre Regino Alfonso Collado informó que parte del material sustraído contenía datos relevantes y archivos de valor periodístico, lo que agrava la situación.