Roberto Álvarez aclara que aviones dominicanos no fueron utilizados en captura de Nicolás Maduro

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aclaró este miércoles que las aeronaves que se encuentran en territorio dominicano no de combate y por tanto, no fueron utilizadas en la operación de captura de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Álvarez dice que se trata de aviones destinados al reabastecimiento de combustible, empleados exclusivamente en operaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

“Los aviones que están aquí en República Dominicana no son aviones de combate, son claramente de reabastecimiento de combustible, y ha quedado bien claro que su uso ha sido en la lucha contra el narcotráfico. En ningún momento ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver con otro elemento”, expresó Álvarez a su salida de la Audiencia Solemne con motivo del Día del Poder Judicial.

Además, reiteró que la posición del República Dominicana se mantiene igual, al insistir en que el Estado no reconoce el proceso electoral celebrado en julio de 2024, en Venezuela.

Sostuvo, que la República Dominicana solo restablecerá relaciones diplomáticas plenas con Venezuela cuando el país sudamericano sea gobernado por un presidente que surja de la voluntad popular expresada en un proceso electoral legítimo.

En ese sentido, fue enfático al señalar que el Estado dominicano no puede avalar resultados electorales que no hayan sido auditados de manera independiente ni respaldados por observadores internacionales reconocidos.