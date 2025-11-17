¿Sabías que Republica Dominicana fabrica válvulas neuroquirúrgicas y bolsas de ostomía?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader destacó este lunes el crecimiento sostenido de la industria de dispositivos médicos en República Dominicana, señalando que el país alberga actualmente 42 empresas manufactureras del sector, con exportaciones que alcanzaron los 2,800 millones de dólares en 2024.

Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario informó que esta industria se ha convertido en el principal rubro de exportación nacional, representando el 33.4% de las exportaciones de zonas francas y el 22.2% del total de exportaciones del país. La inversión acumulada en este sector asciende a 1,940 millones de dólares, lo que equivale al 25% del total de inversiones registradas bajo el régimen de zona franca.

Presidente Luis Abinader

Abinader subrayó que República Dominicana alberga siete de las diez principales empresas manufactureras de dispositivos médicos del mundo, incluyendo Medtronic, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, B. Braun y Medline.

Entre los productos fabricados en el país se encuentran dispositivos para transfusión de sangre, aparatos para monitoreo de presión arterial, productos desechables para cirugía, estructuras quirúrgicas, bolsas de ostomía, válvulas neuroquirúrgicas, agujas para biopsia y equipos para uso respiratorio, según datos de exportación entre 2024 y 2025.

El presidente también anunció un viaje oficial a finales de esta semana con el objetivo de atraer nuevas inversiones en las industrias de dispositivos médicos, aparatos eléctricos y electrónicos, sectores que ocupan el primer y tercer lugar en exportaciones respectivamente.

“Estas son empresas con alto valor agregado, donde los empleos tienen salarios muy superiores al promedio de la zona franca”, afirmó Abinader, destacando el impacto positivo en la economía y el empleo calificado.