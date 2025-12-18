Senado aprueba ley que declara las Cuevas del Pomier como “Capital Rupestre de la República Dominicana”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara la reserva antropológica las Cuevas de Borbón o del Pomier como “Capital Rupestre de la República Dominicana”.

Esta propuesta legislativa, presentada por el senador de la provincia de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, tiene como objeto promover, a nivel mundial, el patrimonio cultural de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, localizada en la sección Borbón, de la provincia de San Cristóbal.

La Reserva Antropológica Cuevas de Borbón es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de la región del Caribe. En ella existe un conjunto de pinturas rupestres y memoria de antiguos asentamientos humanos que datan de más de mil años.

“Una evidencia invaluable de las primeras manifestaciones culturales en las Antillas que posiciona esta reserva como referente clave para el estudio de las manifestaciones artísticas en las rocas mediante dibujos, pinturas o grabados”, detalla el proyecto.

La pieza determina, además, que las Cuevas de Borbón poseen una formación geológica muy poco frecuente en el mundo, con aproximadamente 4 kilómetros cuadrados de extensión, y una altitud entre los 160 y 350 metros sobre el nivel del mar, que se extiende hasta 1,000 metros bajo su nivel.

La reserva está compuesta por una serie de 55 cuevas, con cerca de 6,000 pictografías de aves, peces, reptiles y figuras humanas y alrededor de 500 petroglifos, creados principalmente por los grupos taíno e igneri, que habitaban la isla a la llegada de los colonizadores españoles en 1492.

Otras aprobaciones

En los trabajos legislativos de este jueves, también se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Diógenes Pío de los Santos Herrera el techado de Pueblo Nuevo de la ciudad de Baní, provincia Peravia, iniciativa presentada por el senador Julito Fulcar.

El Pleno del Senado aprobó de urgencia en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a disponer la emisión de valores de deuda pública por un monto máximo de (RD$401,767,814,730.00) o su equivalente en moneda extranjera, remitido por el Poder Ejecutivo.

La pieza legislativa indica que estos bonos ya están incluidos en el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026.

Los senadores aprobaron y declararon de urgencia el proyecto de ley que declara el Carnaval Marino del municipio Río San Juan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana, iniciativa remitida por la Cámara de Diputados.

El proyecto indica que el Carnaval Marino del municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, es el único carnaval marino de República Dominicana, el cual se celebra desde 1997, y se ha convertido en una de las expresiones culturales de mayor atractivo en el país.

En única lectura los asambleístas aprobaron la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que disponga la construcción de un cuartel policial en el municipio Hato Mayor, provincia Hato Mayor. Esta propuesta es del senador Cristóbal Castillo.

Además, se aprobó en única lectura la pieza a través de la cual se solicita al presidente Luis Abinader que instruya al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Feliz García, para la instalación de una extensión de esa institución en la provincia San José de Ocoa, presentada por el senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

De igual forma, fueron aprobadas dos resoluciones: la primera, que reconoce de manera póstuma al cineasta, documentalista, guionista, investigador y productor dominicano René Antonio Fortunato por sus aportes a la industria del cine, el conocimiento de la historia política y el fortalecimiento de los valores democráticos en la República Dominicana, del senador Pedro Catrain; y otra para reconocer a Hugo Antonio Mata Ureña por su invaluable aporte al arte y la cultura dominicana, así como a la conservación de la memoria histórica del arte dominicano a través de sus pinturas, a solicitud del senador Carlos Manuel Gómez Ureña.

En los trabajos legislativos de este jueves se aprobó el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Islandia, firmado el 4 de diciembre de 2023, presentado por el Poder Ejecutivo.

De igual manera, el Pleno ratificó Ratificación el nombramiento diplomático del señor Edward Aníbal Pérez Reyes, como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, de República Dominicana en Nueva Zelanda, con sede en Japón. También a Raquel Josefina Jacobo Jaar, como embajadora la República de Granada; así como el nombramiento de Rafael Antonio Lantigua Ciriaco, en la República de Macedonia del Norte, con sede en la República Italiana. Estas piezas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

Al finalizar la sesión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró el trabajo legislativo realizado en el 2025, y recordó que este ha sido un año histórico, porque se aprobaron importantes códigos, así como una lista amplia de leyes de trascendencia, que fueron analizados artículo por artículo, durante los trabajos de los senadores en las comisiones que componen la Cámara Alta.

De los Santos destacó la gran labor de los congresistas y el apoyo para llevar a cabo las reformas aprobadas que son de gran importancia para la República Dominicana.