Senado aprueba Presupuesto General del Estado para el año 2026 por RD$1.84 billones

La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026, por más de 1.84 billones de pesos (RD$1,841,701,394,621).

El vicepresidente de la Comisión Bicameral a cargo del estudio del proyecto, Pedro Antonio Tineo, solicitó al pleno que la iniciativa sea incluida en los trabajos de la Orden del Día.

Al presentar el informe, el senador expuso que el actual presupuesto está elaborado con el objetivo de garantizar el retorno al crecimiento económico que sostiene la República Dominicana, y proyectado en base a un cinco por ciento para el próximo año, de acuerdo con las estimaciones de los organismos internacionales.

La pieza aprobada y remitida por la Cámara de Diputados detalla que este presupuesto garantiza el sostenimiento de un mayor desenvolvimiento del crecimiento, y que los ingresos consolidados de RD$1,439,933,579,891 indican el nivel de crecimiento que tiene la economía, que va complaciendo la inmensa mayoría de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades.

Previo a presentar ante sus pares el proyecto de ley, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, agotó un turno en el que defendió la inversión social que se presenta en el presupuesto y destacando que, contrario a lo que sugiere la oposición, ha habido una reducción de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB). “Con relación al tema de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2020 alcanzó el 56.6%, mientras que a octubre del presente año se sitúa en 46.9%; es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo de como la recibimos, aun considerando el impacto de la pandemia”, explicó.

De los Santos negó que el Presupuesto General del Estado fuera deficitario y afirmó que las obras ejecutadas por el Gobierno son visibles en todo el territorio nacional. “Es un país totalmente diferente al que recibimos en 2020”.

Durante los debates, también se refirieron al tema los senadores Johnson Encarnación, Antonio Marte, Cristóbal Castillo, Ramón Rogelio Genao, y Milciades Aneudy Ortiz, quienes defendieron la inversión social que ejecuta el Gobierno. Mientras que, Eduard Espiritusanto y Omar Fernández, se pronunciaron en contra de la pieza.

El proyecto de ley de presupuesto refiere que las estimaciones de los ingresos y fuentes financieras consolidadas constituidas por las del Gobierno central, organismos autónomos y descentralizados no financieros y las instituciones públicas de la seguridad social, asciende a un billón ochocientos cuarenta y un mil setecientos un millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos veintiún pesos dominicanos (RD$1,841,701,394,621), y puntualiza que, para el año 2026, se contemplan RD$460,096.4 millones, lo que equivale al 35.4% del gasto primario del Gobierno central, en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, y asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación1.

En el informe presentado por la Comisión Bicameral se informó que, previo a sancionar esta pieza, los legisladores escucharon a los señores Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Camila Hernández, viceministra de Política Fiscal y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto y Contabilidad, y agotaron los mecanismos que le reconocen la Constitución de la República y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Conformación de Comisión Especial

En los trabajos legislativos de este martes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dejó conformada una Comisión Especial para estudiar el proyecto que fusiona el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La comisión será presidida por el senador Julito Fulcar e integrada por Rafael Duluc, María Mercedes Diloné, Gustavo Lara, Eduard Espiritusanto, Odalis Rodríguez, Moisés Ayala, Félix Bautista y Daniel Rivera.

En segunda lectura

En segunda lectura los asambleístas aprobaron cuatro proyectos de leyes como son: la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que modifica el artículo 37 de la Ley 590-16 para crear la policía especializada en búsqueda y rescate de personas desaparecidas o secuestradas, propuesta de la senadora Aracelis Villanueva. También, el proyecto de ley de amnistía para el registro de armas de fuego, autoría del senador Franklin Romero.

Además, fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de “Bienvenido Antonio Lázala Fabián (ÑÉÑÉ)” el auditorio del Centro Regional Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, así como el proyecto que designa con el nombre de doctor José Manuel Pérez Viñas “NEY” el Hospital Municipal de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez. Ambas presentadas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco.

En primera discusión

En la sesión, el Pleno aprobó en primera discusión el proyecto de ley que declara las Cuevas de Borbón o del Pomier como capital prehistórica de República Dominicana, iniciativa presentada por el senador Gustavo Lara. Esta propuesta tiene como objeto promover, a nivel mundial, el patrimonio cultural de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, localizada en la sección Borbón, de la provincia de San Cristóbal.

En primera lectura, también fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Rafael Ortiz Celado el polideportivo de la ciudad de Baní, provincia Peravia, propuesta del senador Julito Fulcar. También fue aprobado el proyecto de ley que designa con el nombre de Diógenes Pío de los Santos Herrera el techado de Pueblo Nuevo de la ciudad de Baní, provincia Peravia, propuesta del senador Julito Fulcar. Así como el proyecto de ley que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste (CORAANOR), propuesta del senador Odalis Rodríguez.

Además, en primera discusión se aprobó el proyecto que crea las pasantías en el sector público para la formación laboral práctica de estudiantes, técnicos y universitarios, a solicitud del senador Gustavo Lara.

En única lectura

En única lectura, los senadores sancionaron el proyecto de ley que declara la provincia de Monseñor Nouel como provincia ecoturística, iniciativa presentada por el senador de la misma provincia, Héctor Acosta.

De igual modo, el Pleno aprobó varias ratificaciones de nombramientos diplomáticos en única lectura, entre ellos el de Erika Ylonca Álvarez Rodríguez, como embajadora ante la República del Congo, con sede en la República de Sudáfrica; así como a Patricia Selma Villegas de Jorge en la República de Guinea-Bisáu, con sede en la República Portuguesa.

También figura el nombramiento de David Enmanuel Puig Buchel ante la República Argelina Democrática y Popular con sede en la República Francesa; y el nombramiento de Rosa Margarita Hernández de Grullón en Irlanda con sede en el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En los amplios trabajos legislativos, los senadores aprobaron la resolución que reconoce de manera póstuma al expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, “Pepe Mujica”, presentado por el senador Antonio Manuel Taveras Guzmán.

El Pleno del Senado aprobó en única lectura tres convenios, entre ellos uno para ser utilizado en el mejoramiento del fortalecimiento del sector agrícola y la cadena alimentaria, y para la ampliación de la capacidad de transporte de la línea 2 del Metro de Santo Domingo.

En única lectura fue aprobada la resolución que solicita el traslado del Pleno del Senado de la República a la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, para que celebre una sesión extraordinaria el lunes 30 de marzo de 2026, con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la batalla del 30 de marzo, también conocida como la batalla de Santiago, propuesta del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera.