Senado aprueba urgencia emisión millonaria bonos

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Senado de la República declaró ayer de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la emisión y la colocación de valores de deuda pública por un monto máximo de RD$401,767,814,730.00 o su equivalente en moneda extranjera.

La iniciativa había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados, donde los legisladores de la oposición expresaron su desacuerdo y votaron en contra de la iniciativa. Sin embargo, en el Senado el proyecto fue aprobado sin mayores debates.

El senador Omar Fernández, único representante de la oposición presente en la sesión, se limitó a votar en contra de la pieza, sin emitir declaraciones o juicios sobre la misma.

Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos defendió la iniciativa y fue enfático al decir que históricamente los presupuestos del Estado han sido deficitarios y han requerido siempre de la emisión de bonos para su financiamiento.

Asimismo, aseguró que la mayoría legislativa actúa con prudencia y garantiza espacios de participación a la oposición, al tiempo que hizo un llamado a dejar de lado la politiquería y trabajar por el bienestar del país. “Aquí todo el mundo sabe que el país está operando con un presupuesto deficitario y que urge una reforma fiscal, pero nadie quiere hablar de eso. Es odioso, eso lo sabemos pero todos tenemos que aportar a mantener la estabilidad de la República Dominicana”, dijo.