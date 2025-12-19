RD fortalece combate al comercio ilícito de alcohol y cigarrillos con apoyo tecnológico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la realidad de la lucha contra la adulteración, falsificación y comercialización ilícita de bebidas alcohólicas y cigarrillos en el país, la multinacional suiza SICPA impartió una capacitación a técnicos inspectores del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Procuraduría General de la República, con miras a fortalecer la articulación operativa entre instituciones para la detección, documentación e investigación de irregularidades en el comercio ilícito de estos productos.

La apertura del “Taller Características de Seguridad de los Mecanismos de Control Fiscal para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos – Sistema TRÁFICO”, estuvo a cargo del viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín, quien manifestó que esta esta capacitación forma parte de las acciones que coordina el MICM para enfrentar el comercio ilícito, fortalecer las capacidades técnicas y complementar los trabajos que se realizan en conjunto con las instituciones de la Mesa de Combate al Comercio Ilícito.

En el marco de esta capacitación técnica, SICPA Dominicana, donó a Pro Consumidor, el MICM y la Procuraduría, linternas UV de inspección para autenticar, de forma rápida y precisa, las estampillas de control fiscal que se colocan a las bebidas alcohólicas y cigarrillos, para evitar la comercialización de productos falsificados o adulterados.

Para los fiscalizadores las linternas de luz ultravioleta son herramientas de fácil uso. El proceso de autenticación se logra apuntando a la estampilla en la zona de la tinta invisible de contraste UV. Al hacerlo, la tinta se activa volviéndose visible con un color incandescente. Esta metodología de verificación ofrece la ventaja de ser muy rápida y puede ser complementada con otras observaciones para robustecer la autenticación del Mecanismo de Control Fiscal (MCF).

El sistema TRÁFICO viene a convertirse en un herramienta clave de trazabilidad fiscal y tecnológica, por medio de un marcaje inteligente que integra elementos de seguridad visuales y electrónicos, donde las estampillas contienen dispositivos de tintas especiales que reaccionan visualmente al cambio de la luz UV y estas estampillas incluyen un código individual alfanumérico que puede ser verificado directamente por el consumidor.

“Desde SICPA reafirmamos nuestro compromiso de colaborar estratégicamente con el Estado dominicano, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas que optimizan de manera eficaz el combate del comercio ilícito. Esta acción garantiza la protección integral del consumidor y mitiga la defraudación fiscal,” afirmó Amaury Abreu, gerente país de SICPA Dominicana.

“Reconocemos el significativo aporte de SICPA que es de gran valor para contribuir a la lucha del comercio de productos ilícitos y proteger los derechos de los consumidores. Este programa de capacitación continua fortalecerá el expertise de nuestro personal en el proceso de uso de la tecnología de autenticación, por lo que ratificamos nuestro compromiso de unir esfuerzos y continuar trabajando de manera sistemática ante esta realidad”, reafirmó Eddy Alcántara.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), Ito Bisonó, destacó la importancia de esta iniciativa de capacitación, los esfuerzos institucionales y la colaboración público-privada, que ha contribuido a convertir a la República Dominicana es un referente de la región en la lucha contra el comercio ilícito.

En el marco de esta capacitación, se hizo entrega de las linternas de verificación por parte de representantes de SICPA Dominicana, integrada por Amaury Abreu, gerente País; Jorge Esteva, director Comercial y el director de Comercio Ilícito del MICM, César Dmitri Roa.