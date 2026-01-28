Senasa comienza a mejorar en sus números

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Edward Guzmán, informó que preliminarmente, durante el año 2025, la institución logró reducir en RD$1,034 millones el déficit acumulado, como resultado de un proceso de revisión financiera, reorganización interna y fortalecimiento de los controles administrativos.

Guzmán ofreció los detalles durante una entrevista concedida al programa El Día, que conduce la periodista Edith Febles, donde explicó que al asumir la dirección de SeNaSa se encontró una situación compleja a nivel de información y registros financieros. “Encontramos una institución con debilidades importantes en su sistema de datos, lo que nos obligó a reconstruir la información para poder determinar con precisión el déficit real, que ascendía a aproximadamente RD$14,700 millones”, explicó el galeno. Indicó que, como resultado de ese proceso de ordenamiento, el cierre preliminar de 2025 refleja una reducción de RD$1,034 millones sobre ese déficit acumulado, cifra que deberá ser validada de manera definitiva una vez concluya la carga total de los estados financieros, prevista para mediados del mes de febrero. Guzmán reiteró que, pese a la situación financiera heredada, los servicios de salud no se han detenido y el Seguro Nacional de Salud ha continuado garantizando la cobertura a sus afiliados, conforme a los distintos regímenes que administra.