Senasa afirma que trabaja para hacer más rápida la autorización de medicamentos

El director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, informó este martes que trabajan en la creación de una plataforma que les permitirá lograr una entrega de medicamentos más rápida, especialmente para afiliados que utilizan tratamientos de uso continuo.

Guzmán explicó que, una vez un afiliado solicita su medicamento de uso continuo por primera vez, no tendrá que repetir la validación en el segundo ni en el tercer mes, lo que permitirá una entrega más expedita y reducirá la doble validación en farmacia.

“Estamos conscientes de que hoy un afiliado puede durar 45 minutos o una hora esperando una autorización de una receta; por eso estamos construyendo nuestra propia plataforma”, afirmó.

Indicó que la cobertura de medicamentos asciende a 12 mil pesos por afiliado al año, independientemente de la marca que el afiliado decida adquirir o la que indique el médico tratante.

En cuanto a los procedimientos médicos, el titular de Senasa señaló que los tiempos de autorización oscilan entre 36 y 72 horas, dependiendo del tipo de intervención. Precisó que en casos de emergencia, las autorizaciones se realizan de manera mucho más rápida.

“Por otro lado, tenemos los tiempos de autorizaciones por procedimientos… que pueden ser autorizados en un promedio de 72 horas, 36 horas, dependiendo si es una cirugía ortopédica; si es un procedimiento de emergencia, se autoriza de una forma mucho más rápida”, detalló.

Fortalecimiento de la red pública

Guzmán, además, reiteró que Senasa continuará garantizando la cobertura y explicó las acciones tomadas para corregir desequilibrios y fortalecer la red pública de salud.

Entre las medidas citó la cancelación inmediata de contratos capitados y el fortalecimiento de la sinergia con el Servicio Nacional de Salud (SNS), mediante reuniones técnicas constantes para mejorar la operatividad de los hospitales públicos.

“Senasa necesita que la red pública funcione mejor y la red pública necesita que Senasa lo apoye más; por eso hoy podemos ver que ningún hospital tiene atraso con Senasa en el régimen subsidiado. Estamos pagando a los hospitales en 30 días… con la acción de incrementar el monto fijo que se le pasa al primer nivel de atención de salud, que hoy en día son 110 millones de pesos mensuales”, aseguró el funcionario.

Pagos a prestadores privados

Sobre los pagos a prestadores privados, Guzmán explicó que la institución sostuvo reuniones con el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínicas Privadas, centros de diagnóstico y laboratorios, a quienes se les comunicaron claramente los tiempos de pago.

“Con el tema de los pagos, nosotros lo que primero hicimos fue reunirnos con el Colegio Médico, con la Asociación de Clínicas Privadas, con la Asociación de Centros de Diagnóstico y con la Asociación de Laboratorios, que son los prestadores que mayor operatividad tienen en Senasa, y desde el primer momento nosotros les dijimos los tiempos de pagos que tiene Senasa: a 60 días. O sea, 60 días es el tiempo máximo que tiene Senasa”, dijo Edward Guzmán.

Las declaraciones del doctor fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, German Marte y Amelia Deschamps.