En servicio proyecto de políticas migratorias

El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) dejó en funcionamiento un centro de datos y una página web, los cuales servirán como herramientas de consulta para acceder a informaciones relacionadas con el cumplimiento y los avances de las 15 medidas de políticas migratorias establecidas por el Gobierno.

La base de datos, ubicada en la sede de la Universidad Intec, también ofrecerá fuentes vinculadas a políticas migratorias nacionales y extranjeras, explicó Miguel Franjul, presidente de la comisión y director del periódico Listín Diario, al encabezar una conferencia de prensa.

Detalló que el espacio servirá para determinar los porcentajes de cumplimiento de las medidas migratorias adoptadas, con el fin de tener una idea clara de los niveles de ejecución y alertar sobre posibles rezagos que puedan surgir.

Asimismo, el OPM dispondrá de un espacio para dar noticias e informaciones relevantes sobre el trabajo que realiza en todo el país así como boletines informativos relacionados a las misiones que desarrolla ese organismo.

Dato

El Observatorio de Políticas Migratorias fue creado como un espacio de intercambio ciudadano, orientado a fortalecer la vigilancia organizada, transparencia y participación de la sociedad en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano. El proyecto forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno