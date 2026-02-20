Sindicalista se queja anarquía en el tránsito; dice Intrant dilapida

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, se quejó ayer de que el caos y la anarquía imperan en el tránsito y el transporte, a pesar de los recursos millonarios que ha recibido el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Aseguró que el Intrant ha dilapidado los miles de millones de pesos que ha recibido en los últimos ocho años y dijo que, aunque también ha recibido apoyo logístico, sigue sin mostrar resultados tangibles.

Marte cuestionó que a las autoridades del tránsito les interesa más cobrarle impuestos a choferes de las motocicletas y patinetas eléctricas que regular el sector, tras afirmar que de haber tenido la voluntad para hacer hubieran comenzado por Intrant, institución que ha sido incapaz de regular el tránsito.

Señaló que más de dos millones de motores circulan sin licencias ni matrículas, el 80 % del sector taxi opera sin regulación, un 95 % del transporte escolar sin ordenación, así como un número indeterminado de rutas del transporte que no han renovado sus contratos de operaciones y algunos operan sin ningún permiso.

“Para las autoridades ha sido más cómodo mantener el desorden, ya que eso le permite incautar miles de motores en todo el territorio nacional y fiscalizar de manera indiscriminada a transportistas y conductores, de manera tal que el caos es un negocio rentable para quienes lo administran”, denunció.

Calificó la incautación de motores como un “negocio paralelo” sin ningún control fiscal, como ocurre con los puntos de drogas, las bancas de apuestas y el trasiego de combustibles.

Marte planteó que el país necesita orden y dijo que “ese orden tiene que comenzar por el tránsito y el transporte, nuestras autoridades están muy distante de lo que aspira, requiere y necesita la República Dominicana en materia de tránsito y transporte”.