¿Cuáles razones da Abel Martínez en su carta con la que pidió al PLD excluirlo de aspirantes?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante presidencial Abel Martínez notificó formalmente que su nombre no sea incluido en el listado de aspirantes que será presentado ante la asamblea del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), convocada para este 22 de febrero.

El periódico Hoy tuvo acceso a la carta que envió Martínez al presidente del partido morado, Danilo Medina. Esta es la misiva íntegra del peledeísta, donde expresó los motivos de su petición:

Señor Danilo Medina Sánchez

Presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Señor Johnny Pujols

Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Sus manos.

Asunto: No inclusión de mi nombre en el listado a presentar ante el Comité Central

Me dirijo a ustedes con el respeto que merece nuestra organización y con la responsabilidad que me exige el momento actual. No lo hago por un impulso personal, sino por la convicción de que los principios deben ser siempre el faro que guíe nuestra militancia y nuestro sagrado compromiso con la República Dominicana.

Asumí el reto de la candidatura presidencial en el momento más complejo de nuestra historia reciente. Lo hice con la frente en alto, cuando el escenario era adverso, cuando muchos optaron por el silencio, porque creo en el PLD y en su capacidad de transformarse para volver a servir al pueblo.

Hoy, ese mismo compromiso me obliga a ser claro: la fortaleza de un partido no reside en la imposición de métodos, sino en la legitimidad de sus procesos.

He sostenido que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico transparente. Un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros propios Estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama: se practica.

Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción. Por estas razones, y ante la asamblea del Comité Central convocada para este 22 de febrero, solicito formalmente que mi nombre no sea incluido en el listado de aspirantes o precandidatos dentro del esquema aprobado. Mi nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantengo una posición institucional distinta, basada en mi respeto a la ley y a la esencia democrática de nuestro partido.

Que se entienda bien: esta solicitud no es un paso atrás, sino una reafirmación de mi visión de futuro. Mi ausencia en ese listado no es un paso atrás: es una reafirmación de mi dignidad. Mi aspiración presidencial se mantiene intacta.

El PLD es más grande que cualquier coyuntura. Nuestra tarea es volver a ser la esperanza de un pueblo que nos observa y que espera de nosotros madurez y apego a la verdad.

Seguiré recorriendo el país, escuchando a los dominicanos en cada municipio y provincia, porque mi lucha no es por una circunstancia del presente: es por el porvenir de la Patria.

Mi mano sigue extendida para construir un consenso legítimo y unitario, tan pronto el escenario interno permita encauzar el proceso con reglas claras, garantías y sentido

Finalmente, reitero mi respeto a los organismos del Partido y a sus integrantes. Mi solicitud no es un desafío; es un acto de coherencia. No es un gesto de ruptura; es una decisión serena, tomada con responsabilidad y con visión de futuro.

Lo hago con responsabilidad y con la mirada puesta en el país, en el porvenir del PLD y en la meta del 2028.

Con sentimientos de alta consideración y respeto,

Abel Martínez

Aspirante presidencial

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)