SNS garantiza suministros de los programas de diálisis peritoneal, hemodiálisis y nutrición

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, garantizó el 100 % de suministros de los programas de Diálisis Peritoneal, Hemodiálisis y Nutrición de la Red Pública, procesos que cuentan con el acompañamiento permanente de la Dirección General de Compras Públicas (DGCP), y su director Carlos Pimentel, con el objetivo de garantizar transparencia y continuidad en los programas que impactan directamente la vida de los pacientes.

En cumplimiento a la instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, que a todos los pacientes que requieran de servicios de nutrición enteral, parenteral u oral, diálisis peritoneal, hemodiálisis, se les dé la cobertura total permanentemente.

En la actualidad el SNS garantiza tratamiento a más de 800 pacientes en este programa, asegurando la continuidad de sus terapias hasta que puedan recibir un trasplante renal.

Al realizar este miércoles una visita no programada al Hospital Doctor Francisco E. Moscoso Puello y realizar un recorrido por la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, Landrón valoró el funcionamiento del programa y el trato humanizado que reciben los usuarios.

“Nosotros estamos visitando todas las áreas a través de estas jornadas no coordinadas, con la finalidad de supervisar las diferentes áreas de diálisis peritoneal y hemodiálisis, donde hemos visto un funcionamiento digno de reconocer y desde el Servicio Nacional de Salud garantizamos que todos los pacientes en diálisis, así como los que están en programas de nutrición, recibirán oportunamente sus insumos, fórmulas y nutrientes enterales y parenterales”, expresó Landrón.

En tanto, la doctora Solangel Ramírez, encargada de la Unidad de Diálisis Peritoneal, explicó los procesos y protocolos que se desarrollan con los usuarios que reciben esta terapia, incluyendo el entrenamiento que se ofrece a familiares y cuidadores para que puedan asistir al paciente desde el hogar.

“Actualmente ofrecemos servicios a 184 pacientes que se benefician del programa, además, hemos captado usuarios candidatos a trasplante renal, logrando hasta la fecha que cuatro pacientes hayan sido trasplantados. A nivel nacional”, dijo Ramírez.

Durante el recorrido, el titular del SNS inspeccionó las áreas de Consulta Externa, Facturación, salas de espera, almacén y distintos servicios especializados.

Asimismo, el director del SNS valoró la capacidad operativa del hospital, que diariamente recibe entre 2,000 y 3,000 pacientes, además de acompañantes y personal de salud, lo que representa un flujo aproximado de más de 5,000 personas en sus instalaciones.

Landrón reiteró su respaldo a la gestión del doctor Alex Rodríguez, director del centro, asegurando que el SNS brindará apoyo en materia de infraestructura y equipamiento, especialmente en el área de Emergencia, para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

Visita Unidad de Intervención en Crisis

En el área de Salud Mental, que dispone de ocho camas, el titular del SNS sostuvo un encuentro con el personal de la Unidad de Intervención en Crisis, encabezada por las doctoras Anya Alcántara y Katty Gómez, quienes informaron que diariamente reciben entre 24 y 30 pacientes.

Durante su intervención, Landrón felicitó al equipo por la labor que realizan en favor de las personas con condiciones de salud mental.

“Este es uno de los ejes principales de atención en el país y una preocupación mundial. Felicitamos esa dedicación y ese sentido de inclusión. El apoyo que ustedes necesiten del SNS lo van a tener”, afirmó.

Finalmente, el director ejecutivo del SNS resaltó que el Hospital Moscoso Puello es uno de los centros con mayor sentido de humanismo en la Red Pública y reiteró el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los hospitales del país, para que la población más vulnerable reciba una atención digna, oportuna y con rostro humano.