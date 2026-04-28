Lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de Cándido Figueroa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El empleado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), identificado como Candido Figueroa, reportado como desaparecido, fue encontrado muerto en una casa en construcción ubicada en la urbanización Suriel, sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. El hallazgo se produjo días después de que su vehículo fuera localizado calcinado en el mismo municipio.

El caso ha generado consternación entre familiares, vecinos y compañeros de trabajo, quienes habían mantenido la esperanza de encontrarlo con vida.

Autoridades policiales y del Ministerio Público investigan las circunstancias del crimen, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses para determinar las causas exactas de la muerte.

Su hermano, visiblemente afectado, Gabriel Figueroa declaró: “Nosotros solo pedimos justicia, que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables enfrenten las consecuencias. Era un hombre trabajador y no merecía este final.”

Sobre el hecho, agregó que ademas de trabajar en INABIE, era conductor de INDRIVE, y que al momento de copiar el ultimo servicio, dos hombres lo sorprendieron.

Vecinos del sector Suriel señalaron que la zona ha sido escenario de hechos delictivos en los últimos meses, lo que refuerza el llamado de la comunidad a fortalecer la vigilancia y la prevención