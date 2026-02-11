Para solicitar condena hay que probar hechos y MP no cumplió con requisito

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Apoyada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, y en documentos probatorios y testigos del propio Ministerio Público, la defensa técnica de Adam Cáceres Silvestre inició ayer su réplica a las imputaciones que le hace el órgano acusador, en procura de demostrar la inexistencia de un fraude millonario a través de una nómina fraudulenta en esa dependencia.

El abogado Rommer Jiménez, en una presentación “power point” hizo un análisis de las pruebas periciales del informe de auditoría, para demostrar la inexistencia de vínculo con el Cusep en casos de muestra de transferencias, ninguna las cuales, dijo, referidas al Cusep, y cuyos comprobantes indican que se hicieron a terceros.

Indicó que en una entrevista hecha por auditores de la CC a Héctor Iván Castillo Frías, este admitió que recibía la suma de RD$29,000, y reveló que quien le habló de que los recibiría fue Eddy José Tavares Mercado, a quien tenía que devolverle el dinero una vez lo cobraba. Es decir, este señor (Castillo Frías) no hizo ninguna referencia al Cusep”, subrayó la defensa.

Agregó que como soporte de esa prueba pericial, en su informe la CC identifica un comprobante (vaucher) de una transacción realizada el 30 de diciembre del 2019 por un monto de RD$29,000 a través del Banco de reservas, con un deducible de impuesto de RD$43.50, “y el destinatario era Eddy José Tavares Mercado”.

“Honorable, este documento sí sirve, pero para probar que el señor Castillo Frías le transfirió RD$29,000 al señor Eddy José Tavares Mercado, pero no sirve para establecer ningún vínculo con la cuenta de nómina del Cusep, y mucho menos sirve para establecer vínculos alguno con actuación, participación o beneficio por parte de nuestro representado, el ciudadano Adam Benony Cáceres Silvestre”, enfatizó la defensa.

De una muestra representativa de 8 entrevistas que escogieron “del ejercicio probatorio que intentó hacer la Cámara de Cuentas”, la defensa del alto oficial presentó también la hecha a Kirsis Adelaida Ferreira Fabián, por Ledy Paulino, quien en su calidad de testigo experta ofreció declaraciones ante el tribunal “para dar soporte a la experticia de la CC de que a través de las nóminas del Cusep se sustraían fondos”.

Señaló que en esa entrevista, Kirsis Adelaida Ferreira Fabián, quien supuestamente estaba en la nómina del Cusep, negó trabajar allí sino en la Comandancia general de la Fuerza Aérea, adonde dijo que entró a través de su cuñado Juan Pablo Silverio Pèrez (fallecido).

Según sus declaraciones, Kirsis dijo que Juan pablo fue que un día le informó que mensualmente le depositarían en su cuenta bancaria RD35,000, de los cuales debía devolver por transferencia RD$33,950 y se quedaría con RD$1,000, pero afirmó desconocer la procedencia de esa remuneración porque no le preguntó (a su cuñado).

“A pesar de esa respuesta tan apartada de la teoría de que esta señora recibía dinero de parte del Cusep, en base a lo que podemos ver a través de la propia entrevista es que la intención de la entrevistadora no podía ser otra que poner en boca de la entrevistada algo que ella no había dicho: hacerla relacionar, por la fuerza, una respuesta que implicara o incluyera al Cusep”, dijo el abogado del imputado Cáceres Silvestre.

La defensa del alto oficial continuará mañana en primer tribunal colegiado.