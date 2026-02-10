Piden indemnizar Estado con RD$20,000 millones

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El equipo de recuperación del Patrimonio Público (ERPP) solicitó al primer tribunal colegiado que además de las condenas en prisión que solicitó el Ministerio Público para los imputados en la operación Coral, le ordene pagar una indemnización de RD$20,000 millones a favor del Estado.

Los abogados Rafael Rivas (coordinador el equipo), José Ortíz y Alberto Caamaño, justificaron su pedimento en el daño moral que desde el Cusep y el Cestur le hizo el grupo de altos mandos militares al Estado; y desde el Conani, a miles de niños que dejaron sin atención y protección.

“El Cusep es una extensión física y simbólica del presidente de la República y cuando sus recursos son desviados para fines privados, se produce una contaminación moral de la autoridad presidencial, pues el público asocia el desfalco con la figura misma de la Presidencia”, afirmaron.

El pago de imdemnización sería aplicado a los generales Adam Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo especializado en Seguridad Presidencial (CUSEP), Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CEISTUR), Boanerges Reyes Batista y Julio De los Santos Viola, y demás altos oficiales y subalternos encartados por el MP en el expediente.

A este grupo de el {organo acusador le atribuye crear un entramado de corrupción desde las tres instituciones citadas

Se refieren los integrantes del entramado de corrupción que según el MP encabezaban desde las cuales habrían desviado RD$4,5000 millones mediante nóminas falsas.

En sus conclusiones del caso el Ministerio Público solicitó para el grupo penanas que van desde 5 a 20 años de prisión y decomiso de bienes por más de 700 millones.