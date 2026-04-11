Telemicro pide intervención de Abinader por caso canal 3

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Grupo de Medios Telemicro solicitó al presidente Luis Abinader su intervención para que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) haga cumplir las disposiciones que el propio órgano ha emitido en relación con el uso del canal 3.

En un comunicado, la empresa indicó que corresponde al mandatario propiciar que Indotel actúe conforme a sus resoluciones, las cuales asegura prohíben el uso y promoción de dicha frecuencia hasta tanto exista una decisión definitiva de los tribunales.

Telemicro sostuvo que el Indotel y su presidente Guido Gómez Mazara, están llamados a garantizar el respeto a la legalidad y a sus propias decisiones administrativas, las cuales no han sido acatadas por terceros que continúan haciendo uso del canal.

La empresa cuestionó lo que definió como una inacción del órgano regulador frente a la violación de sus disposiciones, lo que a su juicio vulnera derechos adquiridos sobre el canal 3, cuya propiedad asegura ostentar desde el año 1994.

Telemicro reiteró que tanto la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo el 14 de julio de 2023, como decisiones de la Suprema Corte de Justicia reconocen sus derechos sobre la referida frecuencia televisiva.

Advirtió que el incumplir medidas administrativas y judiciales afecta la seguridad jurídica de las telecomunicaciones.