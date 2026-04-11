Frontera vulnerable y muchas deportaciones

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Las presiones sobre la población haitiana a causa de la pobreza extrema y la violencia de pandillas parecen explicar que exista ahora un flujo mayor de inmigrantes ilegales de esa nacionalidad que anteriormente en el momento en que, además, tratar de penetrar a Estados Unidos está más reciamente impedido que en tiempos anteriores a la administración del presidente Donald Trump por cuerpos de control que mantienen al territorio de ese país en cierre hermético contra viajeros furtivos.

La República Dominicana no se ha quedado atrás en intensificar restricciones a los viajes irregulares con el reforzamiento de tropas con diez mil soldados más en la franja limítrofe y dotándolas de mayor capacidad para desplazarse con rapidez por todas la zonas vigiladas a lo largo de una verja sin precedentes y bien construida que cubre el 80% del segmento territorial considerado más vulnerable a la penetración clandestina. Sorprende que nada de esto para bloquear ingresos al margen de la ley esté dando resultado.

Continuos boletines reportan repatriaciones masivas de haitianos ostensiblemente advenedizos, con muchos de ellos atrapados increíblemente apiñados en vehículos cada vez más numerosos procedentes de los entornos fronterizos. Confesándose frustrados por haber pagado fuertes sumas de dinero para viajes inciertos hasta el territorio nacional, lo que indica que lo que más procede es frenar in situ a las multitudes de procedencia externa con la efectividad de revisiones y ejercicios de autoridad, palmo a palmo en los punto mismos por los que están logrando ingresar en forma numerosa.

Ha faltado investigar con minuciosidad (y si se ha hecho no se han informado a la opinión pública los resultados) la denuncia recibida por el Defensor del Pueblo hace un tiempo en el sentido de que el soborno a autoridades fronterizas ha dado permanencia a un trasiego de viajeros que mueve considerables sumas de dinero. Una denuncia que en la ocasión sirvió de base para reclamar de las autoridades dominicanas mayores regulaciones migratorias a fin de que todo ingreso al territorio nacional esté ajustado a las leyes, protocolos vigentes y a la expedición regular de visas dominicanas.