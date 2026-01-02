Trajano Santana afirma que costo de la vida, servicios públicos y confianza serán ejes clave del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI), Trajano Santana, consideró que el año 2026 será un período determinante para la República Dominicana, en el que el principal desafío del Estado será lograr que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mejoras concretas para la vida cotidiana de la población.

Santana explicó que, si bien el país proyecta un escenario de diagnóstico reservado en lo relativo a la recuperación económica y control de la inflación, la realidad ciudadana sigue marcada por el alto costo de la vida, especialmente en alimentos y transporte. En ese contexto, señaló que uno de los ejes centrales del 2026 será diseñar políticas públicas capaces de aliviar la presión sobre los hogares vulnerables y la clase media, garantizando que el crecimiento económico tenga un impacto concreto en el bienestar social, más allá de los programas de asistencia del gobierno.

El dirigente político destacó además que la calidad de los servicios públicos —como agua, energía, salud y educación— continuará siendo un factor clave para la confianza de la ciudadanía en las instituciones. A su juicio, más allá de los avances sectoriales que se han logrado, el reto es consolidar servicios eficientes, accesibles y sostenibles, que refuercen la percepción de un Estado cercano y funcional.

Sin embargo, en materia institucional, Santana subrayó la importancia de fortalecer la confianza pública mediante prácticas de transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva. Indicó que la credibilidad del gobierno se trabaja sobre las bases de resultados visibles y reglas claras que aseguren el buen uso de los recursos y la corrección oportuna de las fallas institucionales.

Trajano afirmó que el 2026 debe asumirse como un año de reflexión y construcción de consensos, en el que gobierno, oposición, partidos, sector privado y sociedad civil, así como a la sociedad y las organizaciones que adicionalmente la conforman, estén llamados a impulsar soluciones responsables frente a los desafíos sociales y económicos del país. “Hasta ahora hemos gozado de mucha estabilidad, pero debemos recordar que esta será sostenible en la medida en que se convierta en calidad de vida y confianza ciudadana. Eso es clave”, concluyó.