Tres meses de prisión a hombre por homicidio

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado por el Ministerio Público de la muerte a puñaladas a un comerciante en el distrito municipal Blanco Arriba, del municipio Tenares.

La medida le fue impuesta a Jeilyn García Burgos (El Pare), quien deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, en Salcedo.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció que alrededor de las 9:00 de mañana del 17 de enero de 2026, moradores del sector Blanco Arriba encontraron el cuerpo sin vida de Orgidio Antonio Núñez Mata, en el piso de la habitación que daba acceso a un colmado de su propiedad, el cual presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax y trauma craneal.

Agregó que, tras una amplia labor de investigación, apoyada en levantamiento de cámaras, se pudo evidenciar que el justiciable Jeilyn Garcia Burgos llegó a bordo de una motocicleta al colmado del hoy occiso, cerca de las 2:10 de la madrugada, en compañía de un adolescente identificado con las iniciales L.M. Ambos se marcharon del lugar horas después, cargando consigo una mochila.

Para cometer el hecho, esas personas utilizaron un punzón de aproximadamente doce (12) pulgadas de largo, el cual fue encontrado en la escena del crimen junto a una empuñadura de tela de color blanco ensangrentada.

El informe señala que García Burgos intentó, junto al adolescente, resguardarse en la casa de un amigo, ubicada en la comunidad Villa Progreso, provincia Espaillat, a quien manifestaron que habían matado una persona en Blanco Arriba, a quien le regaló una botella de whisky y un celular que habían sustraído de la escena, pero la madre del joven no le permitió quedarse en su casa.

En la audiencia de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por José Orlando Liriano, quien presentó varias pruebas.