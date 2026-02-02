Tres muertos y cinco heridos en accidente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas en un accidente ocurrido ayer entre una yipeta y un automóvil, en la avenida Circunvalación de Baní, próximo a Ojo de Agua, en la zona del distrito municipal Paya.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Mateo, de 73 años; Wáscar Almonte, de 49 y Wilmar Asencio, de 18.

De acuerdo con lo informado, los heridos son Claudia Mateo, de 47 años; Eugenia Almonte, de 49 y Carlos Feliz, de 30.

Las autoridades identificaron también a la infante Dariela Mateo, de tres años, quien recibe atenciones médicas en el hospital Juan Pablo Pina, de la provincia de San Cristóbal.

Se espera que en las próximas horas sean ofrecidos mayores detalles sobre las condiciones de los afectados.

Según las versiones recogidas en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió cuando la yipeta y el carro, que transitaban en dirección opuesta, colisionaron de frente, en un tramo recto de la vía próximo al área donde es construido un parador.

El accidente provocó un gran taponamiento en la zona.