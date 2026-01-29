¡Atención!
Evita transitar por la avenida Expreso V Centenario; aquí te decimos por qué.
Actualmente, el tránsito está totalmente obstruido.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó este jueves que un camión perdió la carga en la Av. Expreso V Centenario en dirección Este-Oeste.
Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de Instagram.
Actualmente, el tránsito está totalmente obstruido.
“Pedimos a los conductores que conduzcan con precaución y utilicen vías alternas”, explicaron.
El País
Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en la carretera Consuelo-Hato Mayor
Iván Santana