Evita transitar por la avenida Expreso V Centenario; aquí te decimos por qué.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó este jueves que un camión perdió la carga en la Av. Expreso V Centenario en dirección Este-Oeste.

Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de Instagram.

Actualmente, el tránsito está totalmente obstruido.

“Pedimos a los conductores que conduzcan con precaución y utilicen vías alternas”, explicaron.