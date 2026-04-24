Tres púgiles de RD avanzan cuartos final Copa Mundial

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Los dominicanos Ricardo Cuello, Noel Pacheco y Danny Cáceres vencieron a sus respectivos rivales y avanzaron a cuartos de final en la Copa Mundial de Boxeo que se celebra en Foz do Iguacu, Brasil, con la participación de púgiles de más de 51 países.

Cuello, de la categoría 80 kilogramos, venció al representante de Armenia, Ararynt Atarunyan, y ahora se alista para asegurar por lo menos medalla de bronce frente a Katan Reís, de Brasil, a quien enfrentará este viernes.

De su lado, Pacheco intentará vencer hoy a Josh Ofori, de Canadá, con lo que también aseguraría el metal de bronce correspondiente a los 70 kilos.

En octavos de final, el dominicano superó al representante Bulgaria, Sabri Ergyunal.

El otro púgil dominicano que buscará este viernes asegurarse un puesto en el podio es Danny Cáceres, señalado para medirse al español Martin Molina en los 50 kilos.

Cáceres logró avanzar hasta los cuartos de final después de imponerse al representante Hungría, Pylyn Akilov.

En femenino, la dominicana Esther Jiménez intentará este viernes despachar para su casa a la estadounidense Noelle Hard, a la que enfrentará en la categoría 50 kilos.

De conseguir el triunfo, la dominicana también se colocaría a un paso de obtener presea de bronce y avanzar a la siguiente bronce, donde pelearía por la plata y el derecho de llegar hasta la final.

Encarnación pierde

Después de vencer con autoridad al chino Zehui Zhang, el dominicano Miguel Angel Encarnación perdió este jueves contra el japonés Shion Wishiyana en un combate que se definió por decisión unánime.

República Dominicana participa en la Copa Mundial de Boxeo con once pugilistas: ocho en masculino y tres en femenino.

Previo a la Copa, los dominicanos cumplieron dos semanas en un campamento, efectuado en esta misma ciudad como parte de su preparación para el mismo torneo de nivel mundial y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En esta última cita, primera del ciclo olímpico, los púgiles dominicanos tienen la aspiración de igualar o mejorar la actuación que registraron en la edición pasada, celebrada en 2023 en San Salvador, capital de El Salvador, donde obtuvo nueve medallas, incluida dos de oro.