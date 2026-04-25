Tommy Pigott es designado nuevo portavoz del Departamento de Estado

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El Departamento de Estado anunció oficialmente el nombramiento de Tommy Pigott como nuevo portavoz de la institución, en una decisión que refuerza su equipo de comunicación en un momento clave para la política exterior de Estados Unidos. La entidad expresó su satisfacción con la designación, destacando la experiencia y trayectoria del funcionario dentro del ámbito político y comunicacional.

En su nuevo rol, Pigott será responsable de dirigirse tanto al público estadounidense como a audiencias internacionales, con el objetivo de explicar las acciones y prioridades del Departamento de Estado. Su labor se centrará en comunicar cómo, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, la institución impulsa la política exterior del presidente Donald Trump.

Además de ser la cara visible ante los medios, Pigott encabezará las relaciones con la prensa acreditada ante el Departamento y con medios de comunicación en general. También aportará una visión estratégica en materia de comunicación y mensajes, contribuyendo al posicionamiento institucional en escenarios nacionales e internacionales.

Pigott forma parte del Departamento de Estado desde enero de 2025, cuando se incorporó como Viceportavoz Principal. Cuenta con cerca de una década de experiencia en el área de comunicaciones, habiendo trabajado previamente en la campaña presidencial de 2024 de Donald Trump y en el Comité Nacional Republicano.

Originario de Nueva Jersey, el nuevo portavoz posee una sólida formación académica. Es licenciado por la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y cuenta con una maestría de la Escuela de Medios de Comunicación y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, lo que respalda su perfil profesional para asumir este importante cargo.