La Policía detiene a vecina que halló el cuerpo sin vida de Yoendry Contreras en Los Alcarrizos

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En estos momentos, miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional detuvieron a la vecina que el pasado jueves 23 de abril halló sin vida a la joven Yoendry Contreras Vásquez, de 24 años, en la residencia de la hoy fallecida, ubicada en la calle México del sector Las Mercedes, municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

Más temprano, el vocero de la Policía, Diego Pesqueira indicó al periódico Hoy que, al momento del hallazgo, el cuerpo de la dama presentaba golpes contusos y que el caso se encuentra bajo investigación para identificar al o los responsables y proceder con su apresamiento.

Destacó que en la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.