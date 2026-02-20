Tribunal Constitucional confirma absolución de Rondón y Díaz Rúa del caso Odebrecht

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que absolvió a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa de todos los cargos que le imputó el órgano de persecución en el caso Odebrecht.

La sentencia recurrida en revisión por la PEPCA es la número SCJ-SS-24-0969, emitida el 9 de agosto del 2024 por la segunda sala de la SC, mediante la cual revocó las sentencias previas que condenaban a Rondón a 8 años de por soborno y lavado de activos; y a Díaz Rúa, a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por no existir pruebas suficientes para sustentar las acusaciones del Ministerio Público.

Ante el resultado adverso que tuvo en la SCJ donde procuraba el aumento de las penas impuestas a ambos imputados, el órgano de persecución recurrió al TC para que revisara los hechos e hiciera una valoración de las pruebas, y dictara su propia decisión.

En su recurso de revisión constitucional la Pepca alega que la segunda sala de la SCJ violentó las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, “al fallar como lo hizo desconociendo los criterios y precedentes vinculantes de este Tribunal Constitucional, variando su criterio jurisprudencial sin razón alguna, desconociendo el ordenamiento jurídico aplicable al respecto y en consecuencia, desnaturalizando el recurso de casación”.

Colige el TC, que al serle rechazadas sus pretensiones, la Pepca ahora ataca la actuación de la Corte de Casación, cuando ella también pretendía el mismo procedimiento “solo que con la finalidad de agravar la pena de los imputados (solicitando a la Corte de Casación dictar directamente sentencia sobre la base de los hechos y pruebas sustentados en su recurso de casación”.

Agregó que ante el resultado adverso, solicitó al TC que revise hechos y valoración de pruebas “lo cual - como reiteramos en los párrafos 10.8 y 10.9 de esta sentencia—, está vedado a este Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en la Ley núm.137-11, razón por la que procedemos a rechazar el indicado motivo.

El TC afirma no haber advertido en la sentencia de la segunda sala de la Corte Suprema la existencia de violaciones alegadas por la Pepca.

Resalta que lo consignado por el TC en las motivaciones de la sentencia de marras, denota que el accionar de la segunda sala de la SCJ fue conforme a derecho y que, además, “realizó una interpretación a favor del titular del derecho en lo relacionado a los elementos constitutivos del tipo penal, la falta de estatuir y la inexistencia del delito precedente de enriquecimiento injustificado, definido en el numeral 11 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos,

Con esos y otros argumentos legales, el TC decidió, en cuanto al fondo, rechazar el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la PEPCA, contra la Sentencia núm. SCJ-SS-24-0969, dictada por la Segunda Sala de la SCJ del 31 de julio del 2024, y y en consecuencia, confirmar la misma.

La sentencia de la alta corte es la número TC/0054/26, aprobada y firmada en la sesión del Pleno del 4 de febrero en curso, por Miguel Valera Montero, primer sustituto, en funciones de presidente; y los jueces titulares José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera, y José Alejandro Vargas Guerrero.