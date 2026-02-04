Tribunal recesa para hoy revisión medida Senasa

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Luego de más de 10 horas de debates, los jueces de la segunda sala de la Corte de Apelación, decidieron recesar para hoy a las 2:00 de la tarde el conocimiento de la solicitud de revisión de la medida de prisión preventiva que guardan siete de los diez imputados en el caso del supuesto fraude a Senasa.

Los magistrados Ysis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Omar Jiménez, dispusieron que su decisión sobre el caso sea conocida hoy.

Los imputados con prisión preventiva son Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Maríñez Hazim, Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Fueron devueltos a la cárcel de Las Parras.

REACCIÓN DE LAS DEFENSA

Miguel Valerio, representante legal del principal imputado, Santiago Hazim, centró su discurso ante los jueces de la Corte, en atacar lo que considera “desmedido, desproporcionado y antiético” de la resolución atacada, dictada por el juez de la Instrucción Rigoberto Sena.

Resaltó que el Comité de Etica del Poder Judicial ha sido claro al establecer que ninguna sentencia en la República Dominicana debe motivarse en la Biblia ni en literatura “sino en lo que dice la ley; y esa resolución del juez de primer grado, no trató el arraigo del señor Hazim, sino de una trama tenebrosa basada, según él, en Tolstoi y en el libro de Timoteo de la Biblia”, subrayó.

Sostuvo que en la prisión preventiva impuesta al exdirector del Senasa hay una “excepción de inconstitucionalidad, ya que no es proporcional; y en cuanto al fondo, es una resolución nula de pleno derecho”, puntualizó diciendo Valerio.

Defensa de Rafael Martínez

Para Carlos Balcácer, la resolución del juez Sena es “deficitaria” porque trató como culpables a todos los imputados imponiéndoles medidas de sujeción, “y a quienes tildó de traidores, dignos de un arrepentimiento”, dijo.

Igual cuestionó que la misma esté basada en pasajes de León Tolstoi, de Mujica y de la Biblia, temas que dijo, no deben ser abordados por un juez de la Instrucción para imponer medida de coerción.

“Esa es una sentencia deficitaria que la Corte tiene toda la facultad para modificarla o revocarla..”, afirmó.

Querellante pide a todos presos

De su lado, Miguel Surum, solicitó prisión preventiva para los tres imputados en el caso Senasa que están bajo arresto domiciliario.

Se trata de los empresarios Eduardo Read Estrella, Heidi Pineda Perdomo y Cinty Acosta, de quienes dijo, habrían recibido casi RD$16,000 millones del dinero robado de la salud de los necesitados.

“Solicitamos a la Corte que haga justicia y que las personas con mayor nivel de poder político y económico, estén donde no puedan entorpecer las investigaciones”, dijo.